Macky Sall a promulgué la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie

La loi criminalisant les actes de viol et la pédophilie a été officiellement promulguée par le président Macky Sall. C’était dans l’après-midi de ce vendredi 10 janvier 2020, au palais de la République, dans une ambiance festive, selon Les Echos.



Cette promulgation a été faite en présence d’une délégation du ministère de la Femme, de la Justice, des représentantes des organisations féminines, de la société civile, ainsi que de députés de la majorité et autres hauts conseillers.



« Je tiens également à magnifier l’engagement constante des femmes à contribuer aux côtés de l’Etat à la consolidation de nos acquis démocratiques et à la protection des droits humains. Particulièrement des droits des femmes, des jeunes et des enfants », a déclaré le président Sall qui a réitéré la volonté de l’Etat à asseoir une société sans violence.