Macky Sall demande au Ministre de la Santé de faire une « évaluation primaire » de la gestion des établissements publics de santé

Le Président de la République, Son Excellence Macky SALL a présidé, ce mercredi 1er juin 2022, le Conseil des Ministres, au Palais de la République. Le Chef de l’Etat demande au Ministre de la Santé de faire le point sur la situation exhaustive des services de santé et l’évaluation primaire de la gestion des établissements publics de santé.



Suite aux décès tragiques de onze (11) nouveaux nés, le mercredi 25 mai 2022, à l’hôpital Mame Abdou Aziz SY de Tivaouane, le Chef de l’Etat a demandé, au Ministre de la Santé et de l’Action sociale, en attendant la disponibilité prochaine de tous les rapports d’enquête et de missions d’audit, de faire le « point sur la situation exhaustive des services de santé et l’évaluation primaire de la gestion des établissements publics de santé ».



Le Président de la République invite, aussi, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, à préfigurer, d’ici fin juin 2022, les bases stratégiques d’une réforme hospitalière intégrale et de grande envergure, en veillant notamment à : l’optimisation et la complémentarité de la carte sanitaire (évoluer vers des pôles d’excellence hospitaliers spécialisés) ; l’évaluation et la professionnalisation des personnels de santé ; la fonctionnalité des constructions et équipements requis, au renforcement et à la maintenance du plateau médical ; la mise à niveau des services d’accueil et d’urgence ; l’efficience du modèle économique des hôpitaux prenant en compte la dette et la facturation maitrisée des prestations ; la bonne gouvernance et aux performances des structures.



Le Chef de l’Etat invite, en outre, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, à engager, sans délai, la « généralisation des processus de management qualité, dans toutes les structures sanitaires du pays, en vue d’améliorer l’accueil des patients, les offres de soins et la gouvernance sanitaire ».