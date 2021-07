Macky Sall élève El Hadj Diouf au rang d’Officier dans l’ordre national du lion

Le président de la République, Macky Sall élevé des dirigeants et anciens sportifs dont l’ancien attaquant des Lions, El Hadj Diouf au rang d’Officier dans l’ordre national du lion, annonce l’APS qui cite une source officielle.



Double Ballon d’Or africain 2001 et 2002, l’ancien attaquant de Liverpool (élite anglaise) est Ambassadeur itinérant à la présidence de la République et également vice-président de l’Association des internationaux de football du Sénégal.



Outre Diouf, des dirigeants sportifs ont été promus, notamment de l’ancien directeur technique national, Amsatou Fall actuel directeur exécutif de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP), Pape Massar Ndoye, ancien dirigeant du Ndiambour de Louga entre autres personnalités.