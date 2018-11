Macky Sall est quelqu’un de bien, mais il est otage de... (Pierre Goudiaby Atepa)

"Macky Sall est quelqu’un de bien et de joyeux d’ailleurs parce que, dans son Niangal (visage serré), quand il explose de rire, c’est agréable. Mais, il reste l’otage de son entourage", témoigne Pierre Goudiaby Atépa, candidat déclaré à la présidentielle du 24 février 2019.



Poursuivant, Goudiaby affirme avoir donné des conseils au chef de l'Etat, y compris pour le chemin de fer, avant même qu’il ne parle du Train express régional (Ter). Il m’avait invité à aller à Ziguinchor, je lui ai rétorqué que je viendrais uniquement si, à la tribune, il nous promettait le Train pour lequel les études sont terminées. Il m’a dit viens Pierre, je le dis devant toi. Et j’y suis allé. Il a dit devant moi qu’il va faire le train qui va partir de Ziguinchor, Kolda, Tambacounda jusqu’à Dakar".



"Tout le monde a applaudi", a rappelé le candidat. Mais, Macky Sall "revient pour nous faire un Ter qui coûte le même prix, pour seulement 30 km. Alors, comment voulez- vous que je continue à lui donner des conseils. Je suis frustré comme beaucoup de Sénégalais qui voyaient en lui une solution", se désole-t-il.



Le Ter, selon Atepa est un "scandale". "Ce Ter de 30 km coûte à peu près 1 milliard d’euros alors que le Tgv marocain de 300 km coûte deux milliards d'euros"; déplore l'architecte. "Est-ce que vous savez que ce Ter n’arrive pas à l’aéroport. Savez-vous également que ce Ter de 30 km coûte à peu près 1 milliard d’euros et que le Tgv marocain qui a été inauguré jeudi, coûte deux milliards d’euros et fait 300 km. Quand vous êtes devant des choix comme cela, tu te dis que ce n’est pas possible qu’on gère un pays comme cela".