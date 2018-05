Macky Sall invite l’opposition au dialogue et rejette le régime parlementaire

Macky Sall invite l’opposition à rejoindre le Cadre de concertation qui se penche sur l’adoption du système de parrainage. le chef de l’Etat qui se dit ouvert au dialogue, affirme qu’il n’est jamais trop tard pour prendre la bonne décision, tout en se montrant décidé à avancer quelle que soit la réponse de l’opposition.



«Le 28 mai prochain sera la deuxième édition du dialogue national, mais pour dialoguer il faut des interlocuteurs. En tout cas je continue à être ouvert, d’ailleurs nous avons engagé en ce moment les dialogues, la discussion autour des modalités d’application de la loi portant parrainage pour les candidatures», indique-t-il.



Et de poursuivre : «Et donc, c’est encore le lieu de poser les préoccupations, les questionnements pour que la loi qui va sortir de ces concertations, la semaine prochaine peut-être, puisse tenir compte de toutes ces interrogations, afin que l’application puisse se faire sans difficulté».



Le Président Sall qui s’expliquait en marge du symposium du Tome 1 sur l’ouvrage, «Conviction républicaine», a par ailleurs affirmé sa préférence au régime présidentiel.



«En ce qui concerne les Assises nationales, je pense qu’il n’y a pas de polémiques. Moi j’ai été signataire de la Charte de la gouvernance démocratique. En la signant, j’ai trouvé le président Amadou Mokhtar Mbow accompagné du Premier ministre Mamadou Lamine Loum, et moi j’étais accompagné de Alioune Badara Cissé et Mbaye Ndiaye, ministre d’Etat. J’ai dit au président, «tout ce que la charte démocratique pose, m’agrée. Il y a un point sur lequel je dois marquer mon désaccord, c’est sur la nature du régime politique. Si c’est un régime dit parlementaire, moi je n’y crois pas, et donc je ne peux pas signer un régime parlementaire», a-t-il martelé.