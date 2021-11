Macky Sall : « l’Afrique ne fermera pas ses portes à Afrique du Sud et à l’Afrique australe »

Le président de la République, Macky Sall, a assuré lundi que les pays africains ne fermeront pas leurs portes à l’Afrique du Sud et aux autres pays d’Afrique australe, malgré l’apparition du variant de COVID-19, dénommé Omicron.



« L’Afrique ne fermera pas ses portes à Afrique du Sud et à l’Afrique australe », a déclaré le président Sall intervenait à la suite du discours prononcé par le président sud-africain Cyril Ramaphosa à l’ouverture du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC).



Macky Sall estime que les frontières du continent ne doivent pas être fermées à des pays comme l’Afrique du Sud. Il a toutefois demandé aux Etats africains d’être vigilants relativement au respect des mesures barrières.



De son côté, le président de l’Union africaine a souligné que les pays de l’Afrique australe sont « injustement stigmatisés ».



Dimanche, l’Afrique a appelé à la « levée immédiate et urgente »de voyage la visant. Son président Cyril Ramaphosa s’est dit « profondément déçu par ces fermetures de frontières qui représentent à ses yeux une forme de +discrimination à l’égard’’ de notre pays+ et de ses voisins’’.