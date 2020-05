Macky Sall: "le Covid-19 continuera encore de circuler dans le pays jusqu’au mois d’août, voire septembre"

Le Covid-19 va continuer à se propager dans le pays jusqu’au mois d’août, voire septembre, a déclaré lundi le président de la République, Macky Sall, qui se base sur des analyses minutieuses faites par des experts.



« Il ressort de leurs analyses et évaluations minutieuses que dans le meilleur des cas, c’est-à-dire si nous continuons d’appliquer les mesures édictées, le Covid-19 continuera encore de circuler dans le pays jusqu’au mois d’août, voire septembre », a-t-il ajouté.



De l’avis du chef de l’Etat, « ces projections montrent que l’heure ne doit pas être au relâchement, mais à l’adaptation ». « Plus que jamais, l’Etat continuera donc de veiller à l’application des mesures de contingentement de la maladie », a-t-il assuré.



« Dans cette nouvelle phase qui va durer, non pas quelques semaines, mais au moins trois à quatre mois, nous devons désormais apprendre à vivre en présence du virus, en adaptant nos comportements individuels et collectifs à l’évolution de la pandémie », a-t-il recommandé à ses compatriotes.



« Il nous faut adapter notre stratégie, de façon à mener nos activités essentielles et à faire vivre notre économie en veillant à la préservation de notre santé et à celle de la communauté ». Selon M. Sall, la carte épidémiologique montre que dans 22 des 45 départements du pays, « on ne compte aucun cas de Covid-19 ». « Nous devons nous en féliciter et redoubler de vigilance ».



A ce jour, le Sénégal compte 1.886 cas positifs de Covid-19, dont 715 guéris et 19 décédés, selon le chef de l’Etat. Il ajoute que 1.151 malades sont sous traitement, et 7.182 contacts sont suivis par les services de santé.