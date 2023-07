Macky Sall, le Discours de la Délivrance ! (Par Babacar Papis Samba)

Le jeu de cache-cache de Macky Sall arrive finalement â son terme. Pour Macky, en politique rien n'est gratuit, puéril ou anodin, et tout acte ou parole a un sens, une signification et une portée. C'est ainsi qu'il entraîne tout le monde dans son jeu, son propre jeu, en se fixant un dealine et un horizon que lui seul semble maîtriser. Malgré son air sérieux Macky Sall aime jouer avec ses pairs politiciens. Il cherche à les flouer, tout en restant dans sa logique de combat. Pour lui, la politique est une compétition où tu mènes le jeu ou on te mène dans le jeu! Un point c'est tout! Donc ce qui compte, pour lui, c'est de remporter la victoire finale. Cette posture de réflexion permet de comprendre l'état d'esprit de Macky Sall, et ses tactiques pour atteindre son objectif.



On se rappelle de sa sortie dans les colonnes du New York Times où il dit:"Il est clair qu'aujourd'hui, il n'ya pas de débat juridique. Maintenant que je sois candidat ou pas, c'est ma décision." Il se fera encore plus clair, dans une autre interview avec le journal L'Express, où il réaffirme, que sur le plan juridique le débat est tranché depuis longtemps, et que la loi ne l'exclut pas de la compétition électorale pour la Présidentielle de 2024. "Maintenant dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non? C'est un débat politique, je l'admets".



Donc pour Macky Sall, la barrière de la Constitution est derrière lui, elle est totalement évacuée, et le dernier mot lui appartient et à lui seul. Il donne ainsi le verdict avant même que le Conseil constitutionnel qui est habilité à le faire ne se prononce officiellement sur la question. Maintenant de deux choses l'une, soit Macky Sall est en train de préparer psychologiquement les Sénégalais de son ambition de briguer leurs suffrages en 2024. Soit, il a déjà préparé en sourdine un de ses poulains qui sera chargé de faire le job. On peut situer le démarrage de cette stratégie qui se déroule sous nos yeux depuis le référendum de 2016, avant son accélération au lendemain de la Présidentielle de 2019, et sa mise en forme après les élections locales de 2022.



Pour le moment on se limite à sa dernière sortie, à Paris, devant les militants de son parti, où il annonce le souhait de voir son camp politique rester au pouvoir au-delà de 2024. " Le face à face entre Macky Sall et le peuple sénégalais est imminent, et cette épreuve semble être très difficile pour lui. N'importe comment nous allons écouter notre Président, Macky Sall, qui est confronté à un choix décisif entre rester ou partir. Macky Sall se soumettra à cet exercice, devant un public qu'il a fait atrocement languir, et qui attend de lui un discours de délivrance, et ce sera à ses risques et périls.



Par Babacar Papis Samba- Auteur et Adepte de la pensée complexe.