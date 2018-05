Macky Sall reçoit et savonne Mary Teuw Niane et Amadou Ba

Le chef de l’Etat en a marre de la bataille médiatique que se mènent Pr Mary Teuw Niane et Amadou Ba, respectivement ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, et de l’Innovation (Mesri) et ministre de l’Economie, des Finances et du Plan (Mefp).



Macky Sall est en effet outré par les publications des services des deux ministres dont les démissions sont réclamées par les étudiants du Sénégal. Et pour cause, ces derniers considèrent qu’ils sont tous deux responsables dans la mort de Fallou Sène, tué le 15 mai dernier, alors qu’il réclamait le paiement de sa bourse.



Source A qui donne l’information, révèle que le Président Sall les a sommés de concentrer plutôt leur énergie à extirper du système de paiement les étudiants qui perçoivent indument des bourses, au lieu de chercher à se laver à grande eau, tout en éclaboussant l'autre.