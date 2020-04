Macky Sall renouvelle son appel à l’annulation de la dette publique

Le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall, a renouvelé vendredi dans son discours à la Nation, son appel à l’annulation de la dette publique de l’Afrique, estimant que l’économie du continent allait être durablement impactée par la pandémie du Coronavirus, après l’avoir annoncé il y a une semaine.



« Je renouvelle par conséquent mon appel aux partenaires bilatéraux et multilatéraux à appuyer nos efforts en annulant la dette publique et en réaménageant la dette privée selon des mécanismes à convenir. Du reste, la tourmente qui secoue le monde a fini de révéler au grand jour la fragilité de tous les pays et leurs vulnérabilités communes. Alors, il est temps de repenser l’ordre des priorités », a redit le chef de l’Etat.



Selon lui, il est temps de travailler ensemble à l’avènement d’un nouvel ordre mondial qui met l’humain et l’humanité au cœur des relations internationales. « Ensemble, mes chers compatriotes, tenons bon. Ensemble, restons debout et combatifs. Ensemble, gardons le cap sur l’objectif d’émergence, par le culte du travail, de la discipline et du civisme ».



Dans un tweet la semaine dernière, Macky Sall a demandé l'annulation de la dette de l'Afrique, en raison de la pandémie du coronavirus qui sévit dans le monde. « L’Afrique a l’image du monde est gravement atteinte par la Pandémie du Covid-19 qui va durablement impacter son économie. Je demande à nos partenaires Bilaléraux et Multilatéraux d’accompagner la résilience du continent africain, en annulant sa dette », a tweeté Macky Sall.