Macky Sall se confond en promesses: «Kébémer sera entièrement désenclavé et totalement rénové »

Macky Sall a tenu en haleine ses partisans venus assister au meeting qu'il a présidé à Kébémer. En effet, le candidat à sa propre succession a assuré les riverains que leur département occupera une place de choix dans l'axe 2 du programme Sénégal émergent (Pse), avec notamment le bitumage de routes, l'assainissement, entre autres. Dans le programme de modernisation des cités religieuses, Macky Sall a rappelé que Darou Mouhty va bientôt inaugurer La Résidence Borom Darou financée à hauteur de 400 millions de francs CFA.



Concernant l'économie, le président sortant a informé du lancement très prochainement du Centre national d'horticulture ainsi que le «désenclavement maritime», avec la construction de la route Kayar-Saint-Louis en longeant le littoral. Entourés de riverains acquis à sa cause, Macky Sall a assuré qu'avec toutes les réalisations qui sont en train de prendre forme et ceux déjà achevés grâce à Promoville, le Pudc entre autres, Kébémer sera entièrement désenclavé et totalement rénové avec des projets dont le financement est déjà disponible.»