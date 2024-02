Macky Sall se penche sur la retraite des enseignants chercheurs

Alors que les Sénégalais s’attendent à son départ le 2 avril, Macky Sall poursuit tranquillement sa gouvernance. En lieu et place de fixer une date pour la présidentielle, il a fait adopter mercredi au titre des textes réglementaires en réunion du Conseil des ministres, le projet de décret modifiant le décret n° 2020 - 1788 du 23 septembre 2020 portant création d'une allocation spéciale de retraite au profit des enseignements et chercheurs titulaires des universités.



À noter que légalement le mandat du président Macky Sall à la tête du pays prendra fin le 2 avril. Mais après le report sine die de l’élection la veille de la campagne, Macky Sall à chamboulé le processus. Malgré les instructions du Conseil constitutionnel lui demandant de fixer une date dans les meilleurs délais pour la tenue de l’élection, il continue de dérouler tranquillement son programme avec des décrets et nominations à tout - va.