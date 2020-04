Macky Sall sur France24: l’utilisation de la Chloroquine et la jeunesse de la population ont joué sur notre taux de guérison

« Je dois saluer les études du Professeur Didier Raoult. D’autant plus qu’il est natif de Dakar. Je pense qu’il faut d’abord voir comment soigner les malades en de telles circonstances. Après on pourra discuter des procédures. », a déclaré le chef de l’Etat dans un entretien avec France 24 et Rfi ce vendredi 17 avril 2020.



Selon Macky Sall, l’utilisation de l’Hydroxychloroquine et la jeunesse de la population sénégalaise (et africaine en générale) ont joué sur le taux de guérison très important noté au Sénégal.



Pour rappel, le Sénégal a enregistré 198 malades guéris sur 342 cas positifs enregistrés. Avec seulement 3 décès à ce jour.