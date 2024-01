Macky Sall sur la corniche ouest pour le lancement des travaux du Mémorial de Gorée

Le président de la République, Macky Sall, vient d’arriver sur le site devant abriter le Mémorial de Gorée où il va procéder au lancement des travaux de ce monument, sur la corniche ouest dakaroise, a constaté l’APS.



Macky Sall a trouvé sur place le ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, le commissaire général du Mémorial de Gorée, l’écrivain et poète Amadou Lamine Sall, le maire de Gorée, Augustin Senghor.



Colette Césaire, fille de l’écrivain martiniquais Aimé Césaire, assiste également à cette cérémonie, en même temps que plusieurs artistes et hommes de lettres.



Ce projet du Mémorial de Gorée, mûri depuis plusieurs années, se présente comme »un espace de souvenir et de partage des mémoires de la Traite négrière ».



Le contrat de réalisation de ce monument a été signé par l’Etat du Sénégal et l’architecte italien Ottavio di Blasi, le 20 septembre 2019, mettant ainsi fin à une attente de plus de 30 ans.



Selon son commissaire général Amadou Lamine Sall, le Mémorial de Gorée devrait attirer huit cent mille touristes et générer plus de trois milliards de francs CFA par an.



Il va comporter des salles de cinéma, d’exposition, un jardin des peuples noirs, un souk de 32 boutiques et d’autres espaces.



L’Agence de promotion de l’investissement et des grands travaux (APIX) est la maitresse d’œuvre de ce projet.