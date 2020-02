Macky Sall va procéder jeudi à la pose de la première pierre du stade Sénégal à Diamniadio

Le chef de l’Etat Macky Sall va procéder jeudi à la pose de la première pierre du Stade du Sénégal à Diamniadio (30 km de Dakar), une cérémonie organisée par la Société de gestion des infrastructures publiques dans les Poles urbains de Diamniadio et du Lac Rose (SOGIP), en collaboration avec le Ministère des Sports.



D’une capacité d’accueil de 50 000 places, cet ouvrage ultra-moderne inclus également deux stades d’entrainement dont l’un est équipé d’une piste d’athlétisme et d’une seconde tribune de 2000 places, l’ensemble entièrement alimenté par une centrale d’énergie solaire autonome développant une puissance de 2 Mégawatt.



Doté de loges présidentielle et VIP, d’une tribune de presse de 200 sièges et 40 postes de commentateurs, d’un système de climatisation performant et d’équipements audiovisuels correspondant aux normes réclamées par la Fédération Internationale de Football (FIFA), ce stade de nouvelle génération se classera parmi les stades les plus performants du continent, informe un communiqué parvenu à PressAfrik.