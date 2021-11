Macky Sall veut mettre fin au vol de bétails et aux conflits entre éleveurs et agriculteurs

Macky Sall a réaffirmé samedi à Dahra (Louga) sa volonté de mettre fin définitivement au vol de bétail dont sont encore victimes les éleveurs malgré les mesures déjà prises pour sanctionner les auteurs de ces actes. Il a appelé à mettre fin aux conflits entre éleveurs et agriculteurs.



« Le vol de bétail continue malgré les mesures contenues dans le Code pénal et le Code de procédure pénale. Je promets de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme définitif à ce phénomène», a dit Macky Sall en wolof, lors de la cérémonie officielle de la Journée nationale de l’élevage.



Le chef de l’Etat a invité les autorités judiciaires et les forces de défense et de sécurité notamment la gendarmerie et la Police nationale à "redoubler d’efforts" pour faire cesser le vol de bétail, en arrêtant les acteurs de ces infractions qui, selon lui, sont ’’souvent armés’’.



« Je prends l’engagement de vous accompagner à développer le secteur de l’élevage», a dit Macky Sall en guise de réponse aux nombreuses doléances exprimées par les éleveurs.



Le chef de l’Etat dit vouloir que, d’ici 10ans, tout le bétail issu de cet investissement puisse connaître "une amélioration génétique" pour contribuer à l’augmentation de la production laitière.



Le président Sall a, par ailleurs, regretté les conflits entre éleveurs et agriculteurs qui, selon lui, constituent "un grand problème".



"Cela doit cesser. Il est important que les acteurs sachent que la population augmente chaque année au Sénégal (...) et cela entraîne forcément" une augmentation du bétail et des terres de culture, a-t-il expliqué aux nombreux acteurs de l’élevage venus prendre part à la cérémonie.



Pour régler ces conflits, il a annoncé que des mesures seront prises pour aider les agriculteurs à ’’produire au-delà de trois mois’’ et faire cesser la transhumance des éleveurs par le développement de la culture fourragère.



’’C’est sur ces solutions que nous voulons miser pour faire cesser les conflits entre éleveurs et agriculteurs", a soutenu le chef de l’Etat.



’’Je veux qu’à partir de cette édition, nous trouvions les moyens de faire avancer le secteur. Nous voulons que l’éleveur puisse emprunter de l’argent dans les banques, travailler et développer son activité", a dit Macky Sall, invitant les acteurs à mderniser le secteur.



Avec Aps