Macky à l’opposition présente à Yoff: « laissons de côté la rivalité politique pour le moment »

Le président Macky Sall, qui lors de son discours au moment de l’accueil des Lions, champions d’Afrique, a laissé entendre à l’opposition une citation. Il a demandé à l’opposition de laisser de côté la rivalité politique pour le moment, et de fêter cette finale avant de descendre dans l’arène politique.



Selon le chef de l’Etat, si l’opposition était à sa place, il allait faire comme lui, et mettre les moyens qu’il faut pour ramener cette finale au Sénégal. « Je suis content d’avoir tout le Sénégal ici présent. Cela n’a pas de prix. Il n’y a pas de gouvernement, ni d’opposition. Cette victoire et celle du peuple. C’est au peuple d’accueillir les lions. Ce qui est de mon devoir, c’est quand je venais le matin, que j’ai appelé le ministre de l’Intérieur. Je lui ai dit faite tout pour contacter l’opposition, leur dire que le Président vous invite à venir à l’accueil des lions ».



« Ce que je souhaite à l’équipe, c’est ce même souhait également que vous avez pour l’équipe. Et si vous étiez à ma place, les moyens que j’ai mis pour cette finale, j’ai la certitude que vous le ferez. Je vous en remercie. C’est cela le Sénégal. Car, la rivalité politique, nous devons le mettre de côté, fêter la finale après nous pourrons descendre dans l’arène politique. Mais cela ne doit pas détruire ce qui nous réunit. Et ce qui nous réunit est le plus important, c’est le Sénégal. Et cela, ce sont les lions qui nous l’ont donné ».