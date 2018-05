Macky a reçu les étudiants de l'Ucad ce samedi et a refusé de...

Les étudiants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) ont été reçus en audience par le chef de l'État, ce samedi à 18heures. Ils étaient au nombre de 70 à se rendre au Palais présidentiel.

En grève illimitée depuis la mort de l'étudiant Fallou Sène, tué dans des affrontements à l'Université de Saint-Louis, ils ont présenté au président de la République leur plateforme revendicative. En retour, il leur a demandé de lui laisser le temps de consulter le document et de revenir lundi. Macky Sall, recevra donc, le 28 mai, les étudiants de toutes les universités du Sénégal.

Le chef de l'État qui a reconnu que le système éducatif a des problèmes, a refusé de transiger sur les limogeages des ministres de l'Enseignement Supérieur, des Finances et de l'Intérieur, indiquent les étudiants. Qui ont quitté le palais à 22 heures.

Outre le limogeage de Mary Teuw Niane, Amadou Ba et Aly Ngouille Ndiaye, les étudiants réclament de meilleures conditions d'étude et le paiement à temps de leurs bourses.



Seneweb