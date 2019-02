Macky accueilli dans la violence et les affrontements à Podor

Macky Sall est arrivé à Podor ce mardi soir dans une atmosphère très tendue et marquée par des affrontements entre différents camps de sa propre caolition. En effet une vive altercation s'est déclarée entre militants de différents responsables politiques du département, au stade Alassane Wade

Des jets de pancartes et des coups de poing ont installé la panique dans la foule. Et Il a fallu l'intervention musclée des gros bras pour que la situation revienne au calme.

A noter que dans cette partie du pays, le Président sortant est confronté à une guerre de leadership opposant les responsables locaux de la mouvance présidentielle, qui ont été rejoints récemment par la Maire de la ville Me Aissata Tall Sall, leader du mouvement "Osez l'avenir".