Macky demande aux banques et autres institutions de microfinance le report des paiements des crédits

Bonne nouvelle pour les créanciers de banques et d’institutions de micro-finance, en cette période de coronavirus où tous l'économie est presque en arrêt.



En conseil des ministres du 15 avril 2020, le Chef de l’Etat Macky Sall a demandé au Ministre des Finances et du Budget, Amadou Hot en relation avec celui de l’Economie et de l’Observatoire de la Qualité de services financiers, d’engager, avec les responsables de la BCEAO, des établissements de crédit et des institutions de microfinance, des consultations afin de sécuriser davantage le traitement diligent des opérations financières et de faire bénéficier aux différents agents économiques, d’un report d’échéances de leurs crédits sur une période à convenir.