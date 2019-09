Macky réagit aux retrouvailles avec Wade: "Il y a eu des contentieux, mais tout ça est dépassé maintenant"

Le président de la République a réagi sur la chaîne publique nationale, après avoir accompagné son prédécesseur Me Abdoulaye Wade chez lui, vendredi à leur sortie de la mosquée Massalikoul Jinaan. Selon Macky Sall, ses problèmes avec le "Pape du Sopi" sont à ranger dans le passé.



"C'était une occasion pour que le Khalife nous réunisse et prie pour nous. Pour qu'ensemble, nous puision aider le Sénégal. Moi en tant que président de la République et lui (Abdoulaye Wade) en tant qu'ancien président de la République. Evidemment, il y a eu des contentieux, mais tout ça est dépassé maintenant. C'est pourquoi je lance un appel solennel au Président Abdoulaye Wade à discuter de notre pays. Déja, nous avons lancé le Dialogue national. Je pense qu'en discutant, nous pourrons dépasser beaucoup de chose pour l'intérêt du Sénégal", a-t-il déclaré sur la Rts.