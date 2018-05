Macky snobe l’opposition : «je n’ai pas peur d’adversaires»

On me fait un mauvais procès. C’est l’avis de Macky Sall qui se prononçait sur les accusations portées sur sa personne concernant le manque de démocratie au Sénégal. Selon lui, ce ne sont que des accusations aériennes puisqu’il aurait fallu qu’il ait peur de ses adversaires pour vouloir empêcher aux uns et aux autres de se prononcer librement sur des sujets de leur choix. Ce qui est loin d’être le cas, pense-t-il.



«Chaque jour on entend qu'au Sénégal, c'est la dictature. Et on dit que le Président ne veut pas d'adversaires. Mais, je n'ai pas peur d'adversaires. Je me suis soumis à la sanction des Sénégalais et tous les jours on juge mes actions. Je n'ai pas peur d'être jugé. Je peux faire des erreurs comme tout humain, mais il faut que ce débat soit posé sur l'état de la nation», a déclaré Macky Sall.



Présidant le symposium de lancement du Tome 1 de «Conviction républicaine», il s’est dit plus enclin à se pencher sur l’amélioration des conditions de vie des Sénégalais. Et c'es t d’ailleurs ce qu’il est en train de faire, explique-t-il.



A l’en croire, «sur le plan social, tous les filets sociaux en faveur des populations démunies, de l'enfance, de personnes âgées, la Cmu, la carte d'égalité des chances pour lutter contre le handicap , doivent être renforcées», a-t-il martelé.