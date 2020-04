Macky va parler au monde à 18H 10 sur France 24: il pourrait étendre le Couvre-feu de 18h à 7 heures du matin

Le président de la République Macky Sall va faire une déclaration sur Rfi et France 24 ce vendredi 17 avril à 18 heures 10 minutes. Il s’exprimera notamment sur la gestion de l’épidémie de Covid-19 au Sénégal.



Selon la RTS1, via sa page Facebook, le chef de l’Etat pourrait étendre la durée du couvre-feu de 18 heures à 7 heures du matin.



Actuellement le Couvre-feu décrété en même temps que l’Etat d’urgence commence à 20 heures et se termine à 06 heures du matin.



Le président Macky Sall a également demandé, selon nos confrères, au président Américain Donald Trump de revenir sur sa décision de suspendre la contribution américaine à l'OMS le temps de la fin de la crise du covit 19.