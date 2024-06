Maçon tué à Ziguinchor : un suspect arrêté et déféré

S. Aw, connu sous le pseudonyme de B. Zale, a été arrêté après des jours en cavale. Il est accusé d'être l'un des meurtriers de Zakaria Diédhiou, un jeune apprenti-maçon battu à mort par une bande de conducteurs de moto «Jakarta».



Selon le journal Libération, Zakaria Diédhiou, dans la trentaine, a été mortellement agressé par un groupe de conducteurs de moto. Le mis en qui avait pris la fuite, a été activement recherché par la Brigade de recherches du commissariat urbain de Ziguinchor. Il a été localisé grâce à un signalement dans le quartier de Kadior, à la périphérie de Ziguinchor (sud).



Lors de son interrogatoire Baye Zale a avoué sa participation au meurtre de Zakaria Diédhiou. Il a cependant précisé que c'est un agent des eaux et forêts de Ziguinchor, A. Tall, qui les aurait induits en erreur. Selon ses dires, A. Tall les aurait informés que Zakaria Diédhiou était un voleur, affirmant qu'il lui avait dérobé 300 000 F CFA. Elle aurait crié et incité les conducteurs de moto à poursuivre Diédhiou.



A. Tall a nié les accusations portées par Baye Zale, affirmant qu'elle agissait dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de bois en Casamance. Malgré ses dénégations, elle a été déférée avec Baye Zale, mais a obtenu une liberté provisoire.



Baye Zale est désormais écroué pour "mise en danger de la vie d’autrui, coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort."