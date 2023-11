Macron recrute Macky et Souleymane Jules Diop s'y oppose

Son ancien ministre et actuel ambassadeur du Sénégal auprès de l'UNESCO, Souleymane Jules Diop s'est dit surpris avant de montrer son opposition, lors de l'émission Grand jury de la rfm. « J'avais pensé que le seul poste que Macky Sall devrait occuper, c'est celui de Secrétaire général de l'ONU. Et je lui ai dit. Je lui ai dit n'accepter aucun poste Monsieur le Président. Et je pensais qu'il allait prendre 2 années et se préparer à cette fonction. Il a un mérite. C'est de parler à tout le monde et de s'entendre avec tout le monde..... Je trouve qu'il ferait un bon candidat pour le poste de Secrétaire général des Nations Unies. Ceci dit, il a choisi à mon insu, je lui aurait dit de ne pas l'accepter. Pour moi, envoyé spécial c'est peut être un petit pas vers quelque chose de plus grand...».

Le président de la République, Macky Sall connait déjà son prochain point de chute après son départ du pouvoir au plus tard en avril 2024. En effet, son homologue français lui a proposé le poste d’Envoyé Spécial du Pacte de Paris pour la Planète et les Peuples (4P) qu’il a accepté vendredi 10 novembre de la cérémonie d’ouverture du 6e Forum de Paris sur la paix.