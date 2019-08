Macron répond aux «propos extrêmement irrespectueux» de Bolsonaro sur son épouse

Emmanuel Macron a pris la défense de son épouse après les moqueries du Président brésilien proférées contre le physique de cette dernière. Le chef d’État français a qualifié ces propos de «triste d'abord pour lui et les Brésiliens» et a exprimé sa sympathie aux femmes brésiliennes.



Lors d'un point de presse à Biarritz, Emmanuel Macron a répondu à son homologue brésilien Jair Bolsonaro et à son ministre, lesquels l’avaient précédemment insulté lui et son épouse.



«Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est triste. Mais c'est triste d'abord pour lui et les Brésiliens. Les femmes brésiliennes ont sans doute honte de lire de tels propos de la part de leur Président. Je souhaite aux Brésiliens d'avoir bientôt un Président à la hauteur», a-t-il déclaré.



Le Président brésilien Jair Bolsonaro a publié ce week-end sur Facebook, sous un post moqueur, un commentaire offensant pour la Première dame Brigitte Macron. Il l’a notamment comparée à sa femme Michelle Bolsonaro (37 ans).



Emmanuel Macron a de plus été insulté dimanche 25 août sur Twitter par le ministre brésilien de l'Éducation.



