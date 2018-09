Madagascar-Sénégal : la Fédération Malgache prend acte de ses erreurs

L’organisation autour de l’accès au stade de Mahamasina est pointée du doigt, après la bousculade meurtrière de dimanche, en marge de la rencontre Madagascar-Sénégal. Une bousculade qui a fait une trentaine de blessés et un mort.



Face à cette triste situation, la Fédération Malgache de Football prendra en charge les soins adressés aux victimes. « Nous présentons toutes nos condoléances à la famille du défunt. Nous souhaitons également un prompt rétablissement à tous les blessés. Les dirigeants fédéraux étaient au chevet des victimes dès leur arrivée à l’hôpital et ont promis qu’ils prendront en charge les soins », mentionne un communiqué de presse paru hier.

Ahmad, président de la Confédération Africaine de Football.



Ce dernier a également présenté ses condoléances à la famille éplorée : « c’est avec une grande consternation que j’ai appris l’incident meurtrier survenue au stade de Mahamasina. Au nom de la CAF et en mon nom personnel, je présente mes sincères condoléances… J’adresse également mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. »