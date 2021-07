Madagascar: l'enquête sur l'entourage des deux Français se poursuit, l'archevêque entendu

« La violence n’est pas une solution, Et c’est contraire à nos valeurs en tant que Malgaches », a déclaré Andry Rajoelina à la sortie de sa rencontre avec une délégation de l’Église catholique.



C’est la première fois que le président de la République s’exprime depuis l’arrestation des deux Français, il y a un peu plus d’une semaine. Le chef de l’État a aussi tenu à remercier ceux qui lui ont apporté du soutien « face à ce qui s'est passé ».



Dans une déclaration retransmise sur la chaîne nationale, le cardinal Désiré Tsarahazana, qui menait la délégation, a rappelé le rôle de l’Église à Madagascar qui se doit d’être, selon ses termes, « contre la violence et contre toute forme de déstabilisation ».



L’enquête est toujours en cours

Il est difficile de ne pas voir dans ces déclarations une allusion à l’actualité récente. Paul Rafanoharana, en garde à vue depuis une semaine, est suspecté par les autorités malgaches d’avoir voulu intenter un coup d’État. Or l’homme était un proche conseiller de Monseigneur Odon, l’archevêque d’Antananarivo.



Le religieux réfute tout lien avec Paul Rafanoharana depuis l’arrestation de ce dernier. L’archevêque a pourtant été entendu hier par la brigade criminelle dans le cadre de cette enquête.