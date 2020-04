Madagascar : lancement d’un médicament contre le Covid-19

Le président Andry Rajoelina, a annoncé dimanche soir que le lancement officiel du médicament préventif et curatif contre le Covid-19, découvert par les chercheurs malgaches, aura lieu ce lundi 20 avril.



Un traitement baptisé ’Covid Organics’

Lors de son allocution télévisée, dimanche soir, Andry Rajoelina a annoncé que la production du traitement contre le coronavirus, mise au point par les chercheurs malgaches, est désormais lancée, rapporte French.xinhuanet.com. Ce remède anti-Covid-19 préventif et curatif, baptisé ’Covid Organics’, va être produit par l’Institut malgache des recherches appliquées (IMRA), fondé par le professeur Albert Rakoto Ratsimamanga.



Le président malgache a tenu à indiquer que des malades du Covid-19 à Madagascar ont été guéris en prenant ce traitement à base d’une plante, l’Artemisia, qui pousse sur le sol malgache. La présentation officielle du ’Covid Organics’ aura lieu, ce lundi.



Un déconfinement progressif

A l’occasion de son discours, Andry Rajoelina a aussi annoncé la mise en place d’un déconfinement progressif à partir de lundi 20 avril. Les activités du pays pourront reprendre mais seulement dans la matinée jusqu’à 13h.



Les restaurants rouvriront dès ce lundi et pourront servir jusqu’à 13h, et auront le droit d’assurer des commandes à emporter dans l’après-midi. La réouverture des écoles se feront par étape à commencer du mercredi prochain en respectant les gestes barrières et de distanciation. Selon le président, le ’Covid Organics’ sera donné gratuitement aux élèves, indique Orange.mg.