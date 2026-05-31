Madagascar: le parquet d'Antananarivo veut poursuivre quatre juges de la Haute Cour constitutionnelle

C'est par une demande adressée à la ministre de la Justice que la procureure d'Antananarivo veut faire poursuivre quatre des neuf juges de la Haute Cour constitutionnelle. Le chef d'accusation : « complot en vue de déstabilisation ».



Irrecevable

Deux jours plus tôt, la même Cour avait jugé irrecevable une requête en destitution initiée par le député Antoine Rajerison, qui accusait le colonel Michael Randrianirina d'entorses graves et répétées à la Constitution.



Hier sur les réseaux sociaux, le mouvement « Gen Z », pourtant très critique de la Haute Cour, s'est étonné de cet enchaînement. « Des pressions auraient-elles visé certains juges ou hauts conseillers ? », interroge le mouvement.



Procédures

Ces poursuites s'inscrivent dans un contexte tendu autour de la Haute Cour constitutionnelle. Quelques jours plus tôt, l'Assemblée nationale avait tenté de remplacer deux de ces mêmes juges, alors qu'aucune vacance de leur siège n'avait été constatée.



Depuis l'arrivée au pouvoir du colonel Randrianirina, les procédures pour atteinte à la sûreté de l'État se multiplient, visant d'anciens dirigeants, des opposants, et des militants Gen Z. Sollicitée par RFI, la Haute Cour n'a pas réagi. Le parquet et le ministère de la Justice de Madagascar non plus.