RDC: le patron de l'OMS à Bunia en Ituri, épicentre de l'épidémie d'Ebola

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en RDC depuis jeudi, a atterri à l'aéroport international de Bunia, fermé aux vols commerciaux en raison de l'épidémie. Après avoir critiqué récemment les failles du système d’alerte sanitaire congolais, c'est aux côtés des ministres congolais de la Santé et de la Communication que le directeur de l’OMS adopte désormais un ton plus conciliant, rapporte notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa.



« Nous sommes là, à vos côtés, et nous surmonterons cette situation ensemble, a-t-il déclaré à l'adresse des habitants de l'Ituri, au cours d'une conférence de presse dans l'après-midi. Nous ne sommes pas ici pour dicter ou dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Nous sommes ici pour écouter tous les membres de la communauté, parce que la communauté connaît les problèmes ainsi que les solutions. »



dans les dépôts tout ce qu'il faut pour couvrir tous les besoins en matériel de protection », en médicaments et en tests, a affirmé pour sa part le ministre de la Santé congolais, Samuel Roger Kamba, aux côtés du patron de l’OMS lors de la conférence de presse. « C'est vraiment une question de logistique de distribution, qui est en cours », a-t-il ajouté.



Médecins Sans Frontières a averti que la riposte n’a « pas encore rattrapé » la propagation rapide du virus, deux semaines après la déclaration officielle de l’épidémie. « Jamais auparavant une épidémie d’Ebola n’avait enregistré autant de cas aussitôt après sa déclaration », a affirmé le directeur adjoint des opérations de MSF, à l’occasion de cette visite de haut niveau en Ituri.



« Il existe dans ce pays une expérience solide » et « nous pouvons mettre fin à cette épidémie », a cherché à rassurer samedi Tedros Ghebreyesus, ajoutant qu'il y avait « besoin de davantage de soutien ».