RDC: la ville de Kalemie continue de recevoir des déplacés de guerre en provenance des Kivu

Petro est l’un des derniers refugiés congolais arrivés sur le site de Katanika 2. Il avait trouvé refuge au Burundi après la prise de la ville d’Uvira par l’AFC/M23 soutenu par le Rwanda. Il s'est retrouvé à Kalemie à la suite du processus de rapatriement volontaire des réfugiés lancé en avril : « Lorsque j’ai été identifié pour le retour en RDC, je ne pouvais pas regagner la cité de Luvungi car elle est encore occupée par l’AFC/M23. J’ai choisi de venir à Kalemie. On m’a remis les documents et je suis arrivé avec toute ma famille. »



Traumatismes

L’ air fatigué, ce père de famille est encore traumatisé. Il dit avoir été victime de viol lors de la guerre et il s’inquiète pour sa santé : « J’ai eu des problèmes. Pendant cette guerre, six hommes armés ont abusé de moi. MSF m’a pris en charge. Mais, je ne suis pas encore guéri .Et voilà que nous sommes venus ici. »



Sur le site de Katanika 2, le comité local rassure ce nouveau déplacé sur sa prise en charge médicale. Daniel Irenge est membre du comité des déplacés: « Dès qu’on a un malade, nous l’envoyons au centre de santé de Kifungo. Les cas compliqués sont transférés à l’hôpital général. Nous allons établir un document et l’envoyer à l’hôpital. »



Pour l’heure, le site de Katanika 2 accueille plus de 6 500 déplacés ayant fui le Nord et le sud Kivu.