Célébrations de la victoire du PSG en France : le bilan fait état d'un mort, 219 blessés et 780 interpellations

En France, dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mai, de violences et de débordements ont été enregistrés en marge de la finale de la Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain (PSG) face à Arsenal. Un jeune homme d'une vingtaine d'années est mort après avoir heurté avec son motocross des blocs de béton installés sur une bretelle de sortie du périphérique parisien.



Outre cette tragédie, selon un décompte fait par Laurent Nunez, ministre de l’Intérieur, 219 personnes ont été blessées, dont huit (8) grièvement. 780 personnes ont aussi été interpellées dans toute la France lors des festivités. Ce chiffre est en hausse de 32% par rapport à l'an dernier, où des violences ont encore été enregistrées lors du sacre du PSG contre l’Inter de Milan.



Pour rappel, le Paris Saint-Germain est entré dans la légende en remportant sa deuxième Ligue des champions consécutive face à Arsenal (1-1, 4-3 t.a.b.), samedi 30 mai 2026, à Budapest. Ce "back-to-back" historique a propulsé le club au sommet du football européen et déclenché d'immenses scènes de liesse ainsi que des débordements majeurs dans toute la France.