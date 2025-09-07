Madiambal Diagne : « Sonko a désormais toutes les cartes en main... Diomaye lui a tout laissé, sauf... »

Le journaliste Madiambal Diagne s’est exprimé sur le remaniement effectué par le régime actuel hier samedi six (6) septembre. Selon lui, « ce remaniement clarifie encore le jeu politique ». Analysant les tenants et les aboutissants de cette nouveau gouvernement, « le PM Sonko a désormais toutes les cartes en main et aucun alibi ne peut plus être exploré. Diomaye lui a tout laissé, sauf le titre de Président de la République » !
Par ailleurs, Madiambal Diagne a estimé, via un post sur son compte X (anciennement Twitter), que « le remaniement montre que Diomaye et Sonko n'ont tiré aucune leçon de leurs 18 premiers mois à la tête du Sénégal. Aucune leçon tirée des prisons arbitraires, des inondations, des difficultés économiques et sociales. Aucun signal envoyé aux investisseurs. C'est une sorte de fuite en avant ».
Par ailleurs, Madiambal Diagne a estimé, via un post sur son compte X (anciennement Twitter), que « le remaniement montre que Diomaye et Sonko n'ont tiré aucune leçon de leurs 18 premiers mois à la tête du Sénégal. Aucune leçon tirée des prisons arbitraires, des inondations, des difficultés économiques et sociales. Aucun signal envoyé aux investisseurs. C'est une sorte de fuite en avant ».
Il faudrait néanmoins relever que ce remaniement clarifie encore le jeu politique. Le PM Sonko a désormais toutes les cartes en main et aucun alibi ne peut plus être invoqué. Diomaye lui a tout laissé, sauf le titre de Président de la République ! https://t.co/WRCP2f0pAg
— Diagne Madiambal (@MadiambalD) September 7, 2025
Autres articles
-
Dans les coulisses d’un remaniement, une image fondatrice, par Adama Sow
-
Nouveau gouvernement : nommé ministre de la Culture, Amadou Ba remercie Sonko
-
Abdoulaye Wilane sur le remaniement : « Si l’on pense qu’un ministre peut contraindre les magistrats à agir hors du droit, c’est une erreur »
-
Recours de Barthélémy Dias : l'État devra respecter la décision de la Cour suprême du 18 septembre (Seydou Guèye)
-
Inondations, dette, Justice : Seydou Gueye dénonce le "bavardage" des nouvelles autorités