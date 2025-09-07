Madiambal Diagne : « Sonko a désormais toutes les cartes en main... Diomaye lui a tout laissé, sauf... »

Le journaliste Madiambal Diagne s’est exprimé sur le remaniement effectué par le régime actuel hier samedi six (6) septembre. Selon lui, « ce remaniement clarifie encore le jeu politique ». Analysant les tenants et les aboutissants de cette nouveau gouvernement, « le PM Sonko a désormais toutes les cartes en main et aucun alibi ne peut plus être exploré. Diomaye lui a tout laissé, sauf le titre de Président de la République » !



Par ailleurs, Madiambal Diagne a estimé, via un post sur son compte X (anciennement Twitter), que « le remaniement montre que Diomaye et Sonko n'ont tiré aucune leçon de leurs 18 premiers mois à la tête du Sénégal. Aucune leçon tirée des prisons arbitraires, des inondations, des difficultés économiques et sociales. Aucun signal envoyé aux investisseurs. C'est une sorte de fuite en avant ».