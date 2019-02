Madické Niang dénonce l’arrestation des jeunes opposants devant la RTS et demande à Macky de ne pas confisquer la volonté populaire

Des jeunes de la coalition « Idy 2019 » ont été arrêtés ce mardi suite à une manifestation devant les grilles de la chaîne nationale pour denoncer « une manipulation de certains médias des résultats de la présidentielle ». Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le Président Madické NIANG dénonce avec fermeté les arrestations de ces jeunes opposants qui étaient là-bas « pour exiger de la Commission de Recensement des Votes des résultats conformes à la volonté populaire ».



Dans le même texte, Madické Niang « s'oppose à toute tentative de confiscation de l'expression de la volonté populaire, laquelle renvoie éventuellement à l'organisation d'un second tour ». Il demande fermement au Président sortant Macky SALL d’œuvrer pour la paix et la stabilité du pays et de respecter la volonté populaire.