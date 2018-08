Madiéne Fall sur l'afrobasket U18 garçons : "Nous visons le carré d'as à Bamako"

Qualifié facilement aux dépens de la Guinée, le Sénégal sera très attendu au Mali, au regard de son effectif qui regorge de joueurs de qualité, évoluant dans les grands championnats européens. Et le technicien, qui en est conscient compte mettre en place la meilleure stratégie. " Bamako c'est dans quelques jours et il faudra être prêt et répondre présent. Nous allons revoir les systèmes offensifs et défensifs. Car nous visons le carré d'as d Bamako."

​

Il poursuit: "le groupe est passé de 22 à 16 et cela montre que nous recherchons la qualité. Nous sommes là pour peaufiner le système d'attaque que nous avons mis en place en Guinée. Nous allons essayer de mettre en place un sang neuf car l'équipe a un peu changé de point de vue des joueurs. il faut que les gens comprennent ce que nous faisons et adopter notre philosophie de jeu", a dit l'entraîneur des U18 garçons."