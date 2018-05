Mady Toure met Sadio Mané au même niveau que Neymar et Messi

Formateur de l’attaquant de Liverpool avec son académie Génération-Foot, Mady Toure est aujourd’hui content des performances de son ancien poulain. « Aujourd’hui, c’est une grande satisfaction pour nous et pour le football sénégalais. Et je lui souhaite à travers l’académie, vraiment qu’il gagne cette Ligue européenne des champions. Cela va être bien pour nous et pour le football sénégalais. A l’approche de la Coupe du Monde, cela va être une motivation supplémentaire », a indiqué le président de Génération-Foot sur Sadio Mané.



L’ancien professionnel n’est pas du tout surpris par le fait que le Red joue une finale de Ldc et ajoute que « Cela prouve qu’avec des installations dignes de ce nom, on peut sortir des joueurs plus forts que Sadio Mané ». Selon lui, son ancien pensionnaire est au même niveau que Messi et Neymar. Car soutient-il : « Je ne suis pas surpris des performances de Sadio Mané. Parce que je l’ai toujours dit. Il fait partie des meilleurs au monde. Et si on fait la comparaison aujourd’hui, quand j’avais dit que Messi et Neymar n’étaient pas plus forts que Sadio Mané, sur les réseaux sociaux, d’aucuns disaient que j’étais prétentieux. Aujourd’hui, ni Neymar, ni Messi ne vont jouer la finale de cette Ligue européenne des champions, cette saison ».



Mady Touré est fier de celui qu’il considère comme son fils et lui apporte tout le soutien de Génération-Foot afin qu’il remporte la coupe aux grandes oreilles le 26 mai prochain à Kiev en Ukraine face au Réal Madrid de Cristiano Ronaldo.



Avec Stades