Mafia Kacci Kacci: un troisième membre arrêté

Après l’arrestation du coordonnateur de la mafia Kacci Kacci Outhmane Diagne et Papito Kara dans l’affaire des « Unes » détournées, Jules Aloise P. Faye est sous les verrous lui aussi.

Toutefois, d’après le journal « Le Quotidien », le sieur Faye est poursuivi pour « un supposé virement frauduleux de 50 millions Fcfa, accès et maintien frauduleux dans un système informatique, usurpation d’identité numérique et tentative d’escroquerie ».

D’après les informations fournies par le journal, il se trouve actuellement à la prison Rebeuss.



Jules Aloise P. Faye a été arrêté il y a quatre jours par la Division des investigations criminelles (DIC) identifié comme membre de la mafia Kacci Kacci. Il a mis en place une entreprise de vente et de location de voitures de luxe et d’utilitaires.



Il s’agit d’« Azur automobile », une filiale du Groupe Azur, propriété de M. Faye qui se présente comme expert automobile. L’entreprise est présentée comme un concessionnaire de voitures automobiles, qui convoite 25 % du marché sénégalais estimé par ses soins à 2 milliards de dollars US.