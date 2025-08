Centenaire du Lycée Lamine Guèye : une célébration de l’excellence, de la mémoire et de la promesse éducative

À l’occasion de la célébration du centenaire du Lycée Lamine Guèye, l’un des plus anciens et prestigieux établissements du Sénégal, la communauté éducative s’est réunie ce samedi 2 août lors d’une journée d’excellence pour une réflexion profonde sur l’avenir de l’école publique sénégalaise. Représentant le ministre de l’Éducation nationale, le directeur de l’Enseignement moyen secondaire général, Pape Demba Kandji, a salué cette initiative. Rappelant l’attachement du président de la République à l’éducation, il a souligné que « célébrer le centenaire du Lycée Lamine Guèye n’est pas seulement honorer une gloire prestigieuse, c’est raviver un engagement et projeter une ambition pour l’avenir de notre école publique. »



Parmi les activités emblématiques qu’il supervise au ministère, le concours Miss Mathématiques et les Olympiades de mathématiques figurent en bonne place. Le Sénégal a d’ailleurs obtenu, pour la première fois, deux médailles d’or lors des Olympiades de mathématiques à Gaborone, au Botswana. Pape Demba Kandji a également insisté sur le rôle stratégique de cette journée d’excellence : « Ce n’est pas une célébration abstraite mais une reconnaissance du mérite, un encouragement au travail, à l’effort et à la discipline. »



Poursuivant il a souligné le faible taux de réussite du lycée au baccalauréat 2024 seulement 6 %, loin de la moyenne nationale de 42,3 % avant d’annoncer des mesures concrètes . « Nous avons signé une convention avec deux élèves prometteurs, Mouhamadou Douké et Khady Miriel Badji, à qui nous offrons un ordinateur et une tablette. Tous leurs frais de documentation et d’inscription seront pris en charge par la direction. »



La marraine du centenaire, le professeur Eva Marie Coll Seck, ancienne ministre, a tenu un discours inspirant et chargé d’émotion. « C’est avec une immense fierté que je m’adresse à vous, en tant que marraine de cette Journée de l’Excellence. Le lycée Lamine Guèye a formé des générations d’hommes et de femmes d’exception », a-t-elle affirmé, rendant hommage à la proviseure actuelle. « Voir une femme diriger cet établissement avec autorité et dignité est un message fort pour toutes les jeunes filles du Sénégal. »



S’adressant directement aux lauréats, elle a déclaré que « ce que vous avez accompli n’est pas un aboutissement, c’est un tremplin. Restez humbles, travaillez avec rigueur, cultivez vos valeurs. » Elle a également souligné le rôle fondamental des parents : « Leurs larmes de fierté nous rappellent que la réussite de l’enfant est aussi celle de toute une famille. »



Commémoration



Porter le nom de Lamine Guèye, premier président de l’Assemblée nationale du Sénégal indépendant, impose, selon elle, une exigence de probité, de justice et d’engagement citoyen. « Ce centenaire n’est pas une simple commémoration, c’est un appel à la mobilisation collective pour réhabiliter un haut lieu de savoir. »



Les festivités, qui s’étaleront jusqu’en décembre 2025, incluront des événements scientifiques, pédagogiques et culturels. Pour le ministère, elles s’inscrivent dans le cadre de l’agenda de transformation stratégique 2025-2028, qui vise à bâtir une école sénégalaise de qualité, inclusive, équitable, capable de former des citoyens compétents et responsables.



« Nous avons besoin de tous les acteurs : anciens élèves, enseignants, familles, collectivités et partenaires pour redonner à ce lycée son lustre d’antan. L’éducation est un bien commun », a conclu Pape Demba Kandji, lançant un appel à l’unité et à la mobilisation.