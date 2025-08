Mbour : un gardien d’une mosquée décapité par un voleur en état d’ébriété

Un drame s’est produit ce samedi aux environs de 5 heures du matin à Mbour. Le gardien d’une mosquée du quartier Aynoumane, dans le secteur de Diamaguène, a été sauvagement tué par un voleur.



Selon les informations rapportées par Emedia, l’auteur des faits est un jeune homme en état d’ébriété qui, face à la vive résistance du gardien, un homme d’une cinquantaine d’années, lui a asséné un violent coup à la tête à l’aide d’une grosse pierre. Le choc a été fatal, et le corps a été retrouvé décapité.



Le présumé meurtrier identifié comme Bafou Diop, âgé d’une trentaine d’années, a été arrêté par les éléments du commissariat de Diamaguène.





Selon Emedia, les mosquées et autres lieux de culte sont de plus en plus la cible de voleurs, ce qui explique le recours à des gardiens, souvent sans moyens de défense,



La victime, âgée d’environ 50 ans et père de deux enfants, laisse derrière elle une famille endeuillée.