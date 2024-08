Magal 2024 : le Président Diomaye donne des instructions pour un Magal abouti

En perspective du Grand Magal de Touba qui sera célébré le vendredi 23 août 2024, le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement, lors du conseil des ministres de ce mercredi 14 août 2024, de veiller scrupuleusement à la mobilisation effective et optimale de tous les services de l’Etat impliqués.

Cela pour un bon déroulement de cette grande manifestation religieuse d’envergure internationale.



Le Président de la République a indiqué la « nécessité de maitriser, dans toutes leurs dimensions, les différents volets sécurité, santé, électricité, hydraulique, assainissement, approvisionnements et assistance alimentaire déployés par l’Etat avant, pendant et après le Grand Magal ».



D’ailleurs, le Président Diomaye informe dans les prochains jours qu’il sera à Touba pour une visite de courtoisie au Khalif général des Mourides et à la communauté mouride.