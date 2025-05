Foot : le Wydad annonce l'arrivée d'Amrabat avant le Mondial des clubs

Le Wydad de Casablanca frappe fort ! Ce samedi, le géant du football marocain a annoncé officiellement l'arrivée de Nordin Amrabat, ancien international marocain, pour renforcer son effectif en vue des défis à venir, notamment le très attendu Mondial des clubs 2025.



Dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, le club Rouge et Blanc s'est félicité de cette recrue de prestige : "Dans le cadre du renforcement de son effectif en perspective des échéances à venir, la direction du Wydad de Casablanca annonce avoir recruté officiellement Nordin Amrabat."



À 38 ans, Amrabat apporte avec lui un énorme bagage d'expérience accumulé sur les plus grandes pelouses européennes. L'ailier passé par le PSV Eindhoven, Galatasaray, Watford ou encore l'AEK Athènes a également porté les couleurs d'Al Nassr en Arabie Saoudite, où il s'était imposé comme l'un des cadres. Son dernier passage à Hull City en Angleterre a confirmé qu'il avait encore de l'énergie à revendre.



Ce recrutement stratégique intervient à quelques semaines du début du nouveau format de la Coupe du monde des clubs, prévue du 15 juin au 13 juillet 2025 aux États-Unis. Le WAC évoluera dans le redoutable groupe H, aux côtés de Manchester City, de la Juventus de Turin, et d'Al Ain des Émirats arabes unis.



L'arrivée d'un joueur du calibre d'Amrabat témoigne des ambitions affichées par le club casablancais, bien décidé à jouer les troubles-fêtes face aux cadors européens. Le rendez-vous est pris.