Magal 2025 : 526 interpellations et plus de 1600 pièces saisies par la police

“Avant le Magal, nous avons mené des opérations de sécurisation combinant les efforts du commissariat de Touba et de ses postes secondaires, ainsi que du commissariat urbain de Mbacké, en raison de la proximité entre les deux villes”, a expliqué le commissaire de police principal Diegane Sène lors d'un point de presse.

.

Cette année, la nouveauté a été l’opération Karangé Baol, qui a mobilisé l’ensemble des unités de police de la région de Diourbel : “le commissariat central de Diourbel, les commissariats urbains de Mbacké et Bambey, le commissariat spécial de Touba et ses secondaires, le Groupe mobile d’intervention (GMI), la brigade régionale des stupéfiants ainsi que les services de renseignement. Des actions conjointes avec la gendarmerie, notamment la Compagnie de Touba, ont également été menées”, a dit le commissaire Sène.

Bilan des interpellations :

- 449 pour vérification d’identité

- 3 pour nécessité d’enquête

- 12 pour détention et usage de chanvre indien

- 2 pour vol nocturne avec usage de moyens de transport

- 26 pour ivresse publique manifeste

- 1 pour conduite sans permis

- 16 pour détention et usage de produits cellulosiques

- 4 pour détention d’armes blanches

- 4 pour exploitation illégale de débit de boissons

- 1 pour flagrant délit de vol

- 1 pour tentative de vol

- 1 pour offre et cession de produits cellulosiques

- 2 pour détention et offre d’ecstasy

En tout, 102 individus ont été déférés devant les parquets de Mbacké et de Diourbel.

Sur le plan routier, les opérations ont permis la saisie de 1 626 pièces administratives, ainsi que l’immobilisation de 191 véhicules et 99 motos.

À la veille du Grand Magal de Touba, la police a fait le point sur la situation sécuritaire. Au total, 526 personnes ont été interpellées, dont 449 pour vérification d’identité, 12 pour détention de chanvre indien et 2 pour vol. Ces résultats sont le fruit des opérations combinées baptisées “Karangé Baol”.