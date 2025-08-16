Magal 2025 : Plus de 2,5 millions de volailles et 5.000 bovins inspectés pour garantir la sécurité alimentaire

À l’occasion du Magal de Touba 2025, le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a déployé un dispositif important pour assurer la qualité sanitaire des denrées animales destinées aux pèlerins. Pas moins de 41 agents, dont 38 inspecteurs et 3 superviseurs, ont été mobilisés sur 18 sites ciblés, allant des grandes familles religieuses aux marchés à bétail, en passant par les abattoirs de Mbacké et Diourbel, rapporte Sud Quotidien.



« Les activités consistaient à identifier les acteurs de la viande (bouchers, dibitiers, etc.) pour mieux les contrôler et lutter contre les abattages clandestins, ainsi qu’à faire l’inspection ante et post-mortem des animaux au niveau des sites cibles », a expliqué le ministère.



Au total, 5.053 têtes de bovins, représentant 788.435 kg de viande, ont été inspectées. Du côté des ovins, 4.178 têtes ont été contrôlées pour un volume de 62.670 kg de viande, tandis que 664 caprins (7.968 kg) et 130 chameaux (3.700 kg) ont également été soumis à une vérification sanitaire. La filière avicole n’a pas été en reste, avec 2,5 millions de volailles inspectées.



L’objectif de ce dispositif est selon le ministère de « sécuriser la consommation et de prévenir tout risque sanitaire lié aux abattages clandestins et à la manipulation des produits carnés, tout en assurant la protection des pèlerins et la préservation de la santé publique. »