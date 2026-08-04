Magal 2026 : le bilan des pompiers fait état de 25 décès et 792 victimes recensées

Le dispositif de sécurité déployé par la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers pour l’édition 2026 du Grand Magal de Touba a livré son bilan à la date du mardi 4 août, à 15 heures. Selon le Lieutenant Djily Diouf, officier chargé de la communication du détachement, 528 interventions ont été réalisées depuis le début des opérations.



Ces interventions ont concerné au total 792 victimes, dont 767 ont pu être prises en charge et assistées, 25 corps sans vie ont été dénombrés.



Les accidents de la circulation routière constituent la principale cause de ces interventions. Sur les 528 opérations menées, 329 sont directement liées à des accidents de la route, occasionnant 652 victimes, dont 628 assistées et 25 corps sans vie.



Les deux-roues motorisés apparaissent particulièrement exposés. Parmi les victimes d’accidents de la circulation, 244 concernent des cyclomoteurs, avec un bilan de neuf corps sans vie, dont cinq usagers qui ne portaient pas de casque et quatre qui en étaient équipés. Au-delà du volet sécuritaire, le détachement a également assuré un appui logistique et sanitaire aux pèlerins.



Ainsi, 1898 mètres cubes d’eau ont été distribués aux populations, tandis que l’équipe médicale a procédé à 459 consultations gratuites.