Médina : vaste coup de balai à la rue 25, plusieurs personnes interpellées, motos et chariots saisis par la police

Une importante opération de police a été menée ce mardi 4 août 2026, aux environs de 9 heures, à la Médina, précisément à la rue 25 angle 18, avec l'appui d'agents de la mairie.



Au cours de cette intervention, plusieurs personnes soupçonnées de consommation et de trafic de drogue ont été interpellées. Les forces de l'ordre ont également procédé à l’enlèvement de plusieurs motos, de chariots à bagages et des motos à trois roues.



L’opération à été menée à la suite de signalements relayés par A.L, journaliste à Médina TV dont les vidéos dénonçant la situation dans cette zone sont devenues virales sur les réseaux sociaux. Selon les informations recueillies sur place, la police lui aurait demandé d’assister à cette intervention.



Les autorités ont par ailleurs libéré les abords de la chaussée en retirant les installations et objets qui encombraient le bord de la route afin de libérer le passage.



À l'issue de cette intervention, un important dispositif de sécurité est resté déployé dans le secteur. Des véhicules de police sont stationnés sur place, tandis que les agents poursuivent leur surveillance pour empêcher toute reprise des activités irrégulières.