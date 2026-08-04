Négociations avec l’AES : la CEDEAO impose un bloc unifié et interdit les accords bilatéraux

Réunis en sommet ordinaire à Lungi, les chefs d’État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont décidé d’imposer une position commune et stricte face à l'Alliance des États du Sahel (AES), tout en reconduisant le négociateur en chef, le Dr Lansana Kouyaté, dans ses fonctions.



Au terme de la 69e session ordinaire de l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement tenue ce 19 juillet 2026 en République de Sierra Leone, l'organisation communautaire a acté la prorogation du mandat du Dr Lansana Kouyaté jusqu’en décembre 2026. L'ancien Premier ministre guinéen conserve ainsi la responsabilité de conduire les discussions avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger.



L'instance décisionnelle de la CEDEAO a profité de ce sommet pour réaffirmer que toutes les négociations avec les pays de l'AES se tiendront exclusivement sous la forme d’un bloc unifié. Afin de préserver l'intégration régionale et d'éviter toute fragilisation de l'organisation, la Conférence a formellement demandé aux États membres de s’abstenir de conclure des accords bilatéraux séparés avec les trois pays saheliens.