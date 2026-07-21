Magal 2026 : le ministre Cheikh Tidiane Dièye rassure sur l'approvisionnement en eau et l'assainissement à Touba

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a effectué ce mardi une visite de terrain à Touba afin d'évaluer l'état d'avancement des infrastructures hydrauliques et d'assainissement, à quelques jours du Grand Magal, prévu le 2 août 2026.



Au terme de sa tournée, le ministre s'est dit satisfait du niveau de préparation des dispositifs mis en place par l'Office des forages ruraux (OFOR).



« Le premier volet de ma visite ici à Touba consiste à faire la revue du dispositif d'organisation et de préparation du Grand Magal mis en place par l'Office des forages ruraux (OFOR). Je dois dire que je suis très rassuré et satisfait de ce que j'ai vu », a-t-il déclaré.



Selon l'APS, Cheikh Tidiane Dièye a procédé à la mise en service du forage de Darou Tanzil, qui vient renforcer les capacités de production et de distribution d'eau de la ville, en complément des trois nouveaux forages inaugurés il y a trois semaines.



Pour garantir un approvisionnement régulier durant le Magal, le ministre a annoncé la mobilisation de 50 camions-citernes destinés à alimenter les réserves d'eau des ménages. Il a également assuré que les équipes techniques de l'OFOR poursuivent les opérations de détection et de réparation des fuites sur le réseau afin de limiter les pertes d'eau.



Le ministre s'est également réjoui de l'avancement du projet de drainage des eaux pluviales vers la vallée du Sine.



« L'essentiel de ces travaux programmés devrait être achevé avant le 31 juillet 2026. Les interventions restantes devront se poursuivre après le Grand Magal pour permettre l'achèvement complet de ce projet structurant », a-t-il précisé.



Au cours de sa visite, Dr Cheikh Tidiane Dièye s'est rendu sur plusieurs chantiers de drainage, notamment aux bassins de rétention de Darou Rahmane, Pofty et Keur Gab.



À Ndock, où seront dirigées les eaux pluviales, il a rassuré les populations sur les mesures prévues par l'État pour préserver les terres agricoles. Il a, dans ce cadre, annoncé un futur projet de réhabilitation de la vallée du Sine, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture, afin de valoriser ces eaux au profit des activités agricoles pendant la saison sèche.



Le ministre a également visité le chantier de la résidence Cheikhoul Khadim, située en face de la Grande Mosquée de Touba, où des travaux sont en cours pour prévenir les inondations ayant affecté le site lors du précédent hivernage.



« Notre ambition est que, d'ici l'année prochaine, ou au plus tard l'année suivante, toutes les infrastructures de drainage des eaux pluviales et d'assainissement de Touba soient entièrement réalisées », a déclaré le ministre, cité par l'APS.



