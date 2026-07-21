Habib Sy démissionne de son poste de président du Conseil d'administration de la Senelec

Habib Sy a démissionné de son poste de président du Conseil d'administration (PCA) de la Société nationale d'électricité du Sénégal (Senelec).



Dans une lettre confidentielle adressée au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, l'ancien ministre indique que sa décision est motivée par des « raisons strictement personnelles ».



Dans sa correspondance, il exprime également sa gratitude au chef de l'État pour la confiance placée en lui en le nommant à la tête de l'organe délibérant de cette importante entreprise publique.



Ci-dessous l’intégralité de sa lettre de démission.





Monsieur Le Président de la République,



Je voudrais porter à votre connaissance ma décision de démissionner de mes fonctions de Président du Conseil d'Administration de la Senelec.



Je vous remercie de votre confiance, de m'avoir nommé à la tête de l'organe délibérant de cette importante société publique.



Autant que possible, j'ai servi avec loyauté et fidélité aux principes et valeurs de l'administration.

Toutefois, le moment est venu pour moi de quitter, pour des raisons strictement personnelles.



Je vous souhaite une excellente santé et beaucoup de dévouement au service du peuple sénégalais

Je vous prie d'agréer, Monsieur Le Président de la République, l'assurance de ma très haute et sincère considération.



Monsieur Habib SY, Président du Conseil d'Administration Senelec

