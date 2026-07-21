Meurtre d’un ressortissant chinois à la Cité Fayçal : la Sûreté Urbaine démantèle un réseau de cambrioleurs

L'enquête sur le cambriolage suivi du meurtre d'un ressortissant chinois à la Cité Fayçal connaît une avancée décisive. La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Dakar a interpellé quatre membres présumés du réseau impliqué dans ce drame.



Selon les premiers éléments de l'enquête, basés sur les auditions des occupants du domicile, la victime a été surprise et poignardée au premier étage par deux assaillants. Réveillés par des détonations et ses cris de détresse, des témoins sont intervenus alors qu'elle se débattait encore avec ses agresseurs. Pour s'enfuir, ces derniers ont de nouveau fait feu sur la victime avant de sauter par la fenêtre d'une chambre donnant sur la cour arrière. Un premier suspect a été neutralisé sur place, souffrant de blessures dues à sa chute et trouvé avec son arme à feu à ses côtés.



Si ce premier suspect n'a pas encore pu être entendu sur procès-verbal en raison de son état de santé, l'exploitation des données techniques a permis d'établir la présence de cinq autres suspects sur les lieux. Cette démarche ciblée a conduit à l'arrestation rapide de trois complices supplémentaires.



Lors de leurs auditions, deux des suspects ont avoué avoir assuré le transport à moto, la surveillance des lieux et la fuite des exécutants. Le troisième mis en cause a reconnu s'être introduit dans la cour en escaladant le mur de clôture pour faire le guet et alerter ses complices infiltrés.



Tous les suspects ont été placés en garde à vue et l'enquête de la Sûreté Urbaine se poursuit.